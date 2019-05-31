Президент Туркмении призвал страны СНГ объединить усилия для развития инноваций

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Странам СНГ нужно объединить усилия в сфере инновационного развития и высоких технологий. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает агентство "Туркменистан сегодня".

"Нужно объединить наши усилия в данном направлении, придать экономикам стран содружества ярко выраженный инновационный характер, цифровое измерение", - сказал глава государства. Он указал на целесообразность подготовки соответствующими структурами и Исполкомом СНГ конкретных предложений по этому вопросу.

Бердымухамедов назвал партнерство в сфере развития инноваций и высоких технологий в высшей степени актуальной темой взаимодействия. "Это диктуется ходом современного глобального развития, где инновация является синонимом эффективности и конкурентоспособности", - уверен он.

Президент Туркмении выразил уверенность в том, что во всех без исключения государствах СНГ есть потенциал инновационного роста, прекрасные научные школы и передовые технологические наработки.

Бердымухамедов также призвал государства-члены СНГ усилить координацию в ООН и ОБСЕ.

"Ключевым вектором внешнеполитического взаимодействия государств СНГ остается деятельность в международных организациях, прежде всего, в ООН, ОБСЕ. Нужно усилить координацию работы наших стран в этих структурах, выходить с совместными инициативами и предложениями в тех сферах, где общие интересы государств Содружества очевидны", - заявил Бердымухамедов.

Глава Туркмении в числе наиболее приоритетных сфер сотрудничества назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и киберпреступностью. Бердымухамедов также отметил важность совместной работы стран СНГ в энергетике, экологии, продовольственной безопасности и миграционной политике.