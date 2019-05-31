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Лукашенко не исключил появления в Белоруссии новой конституции

По словам президента республики, сейчас власти думают о новом этапе развития, и основной закон страны "начинает немножко отставать"

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Александр Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в Белоруссии появится новая конституция или в действующую будут внесены поправки. С такими словами политик выступил в пятницу на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент ТАСС.

"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - сказал Лукашенко. "Сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша Конституция начинает немножко отставать", - подчеркнул он.

"Я попросил именно специалистов Конституционного суда [Белоруссии], чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим", - сказал президент.

Ранее Лукашенко уже заявлял о возможности конституционной реформы. По его словам, изменения коснутся усиления роли других ветвей власти, прежде всего исполнительной и законодательной. Реформа может коснуться и избирательной системы.

Теги
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