Сербия шокирована, что ЕС не реагирует на отказ Приштины выполнять Брюссельские соглашения

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Сербия шокирована отсутствием реакции ЕС на отказ Приштины от выполнения Брюссельских соглашений. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич после посещения в больнице российского дипломата Михаила Краснощекова, пострадавшего в Косово.

"Мы шокированы тем, что ЕС никак не отреагировал на заявление Хашима Тачи, сказавшего, что Приштина не будет выполнять условия Брюссельских соглашений. Нам должны сказать, являются ли договоренности действительными. Мы ждали 24 часа, реакции не последовало", - заявил он.

Ранее президент непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, что не позволит создать в самопровозглашенном образовании Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), предусмотренное Брюссельскими соглашениями. По его словам, условия изменились, и он не можем этого позволить взамен на визовую либерализацию [с Евросоюзом]. Тачи также заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской".

Сообщество сербских муниципалитетов является краеугольным камнем Брюссельских соглашений - документа о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, подписанного 19 апреля 2013 года и состоящего из 15 пунктов. Согласно договору, ССМ должно представлять собой орган самоуправления сербов, живущих в Косове. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары спустя пять лет после подписания документа только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили и этот процесс.