Посол России в Сербии назвал варварством нападение в Косове на российского дипломата

"Мы будем поддерживать и делать все, чтобы вы как можно скорее встали на ноги. Те, от кого вы пострадали, тоже ответят, Следственный комитет возбудил дело. Нападение на сотрудника ООН - это варварство и зверство", - заявил он в пятницу во время посещения дипломата в больнице Белграда вместе с сербским президентом Александаром Вучичем.

"Очень приятно чувствовать за своей спиной страну", - отметил в свою очередь Краснощеков, поблагодарив посла за помощь и заботу.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение, затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.