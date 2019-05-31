Глава МВД Украины отказался баллотироваться в депутаты на предстоящих выборах в Раду

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в депутаты на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

Аваков подчеркнул, что намерен сосредоточиться на выполнении своих обязанностей по координации деятельности полиции, Нацгвардии, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничной и миграционной служб по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах. "Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей", - заверил он.

По словам министра, все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, уже приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса.

Внеочередные выборы в украинский парламент запланированы на 21 июля. Избирательная кампания в стране стартовала 24 мая.