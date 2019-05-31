Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Документ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

22 мая Зеленский назначил заместителем главы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова - основателя и руководителя студии "Квартал 95", который также был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии "Слуга народа".