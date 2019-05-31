В МИД Турции опровергли информацию о возможной отсрочке поставок С-400

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой опроверг информацию СМИ о том, что Анкара рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Аксоя.

"Информация, в последние дни распространявшаяся в некоторых средствах массовой информации, согласно которой Турция рассматривает просьбу США об отсрочке поставок С-400, не соответствует действительности. Процесс закупки С-400 у России продолжается согласно планам", - отмечается в коммюнике.