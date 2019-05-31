Помпео: приоритетом США остается поиск политического урегулирования в Сирии

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Поиск политического урегулирования конфликта в Сирии остается приоритетом США. Об этом заявил в пятницу в Берлине госсекретарь Майкл Помпео после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

"Нашей целью остается политическое решение в Сирии", - сказал Помпео. "Мы давно работаем над тем, чтобы добиться прогресса", - заметил он.

Касаясь сообщений о переговорах с Берлином о продлении мандата Бундесвера на участие в международной коалиции в Сирии для создания защитной зоны в северных регионах республики, Помпео отметил, что США стремятся "минимизировать риски" для своих войск и союзников, в частности курдов.

"Мы попросили европейских партнеров оказать поддержку в этом вопросе. Мы сообщим министерствам обороны соответствующих стран, как это может выглядеть", - сказал он.

По данным издания Spiegel, дискуссия по этому вопросу началась на полях Мюнхенской конференции в феврале этого года. Тогда и.о. министра обороны США Патрик Шанахан объявил о планах США создать в регионе буферную зону. Эти меры, согласно задумке американских военных, должны обеспечить защиту курдских отрядов "Сил демократической Сирии" от возможных конфликтов с Турцией или правительственными войсками Сирии.

Ответственность за обеспечение послевоенного сценария Шанахан возложил на европейских коллег, утверждает издание. Spiegel также пишет, что МИД, Минобороны и ведомство канцлера ФРГ приняли решение "не злить США в сирийском вопросе" и предложили продолжить поддержку войск с воздуха. Далее тема обсуждалась с другими участниками коалиции, Берлин на переговорах представлял сотрудник германского оборонного ведомства Геза Андреас фон Гейр, который летом займет должность посла ФРГ в Москве. Глава МИД Хайко Маас и министр обороны Урсула фон дер Ляйен впоследствии также посещали Вашингтон, чтобы обсудить продление миссии.

Текущий мандат Берлина на участие в коалиции истекает 31 октября. Сейчас германские истребители-бомбардировщики Tornado проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе. Бундесвер также располагает базой Camp Sonic в Иордании.

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