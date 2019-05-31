Глава МИД Британии назвал подстрекательством слова спецдокладчика ООН о пытках Ассанжа

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант обвинил в подстрекательстве специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера, заявившего, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж несколько лет подвергался в Соединенном Королевстве психологическим пыткам.
"Это не так. Ассанж предпочел спрятаться в посольстве и всегда мог свободно выйти оттуда и предстать перед правосудием. Специальному докладчику ООН следует позволить британским судам выносить свои решения без его вмешательства или подстрекательских обвинений", - написал Хант в пятницу в Twitter.
This is wrong. Assange chose to hide in the embassy and was always free to leave and face justice. The UN Special Rapporteur should allow British courts to make their judgements without his interference or inflammatory accusations. https://t.co/s0UtMN5pU0— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) May 31, 2019
Согласно информации, которую Мельцер, встречавшийся с Ассанжем в лондонской тюрьме Белмарш, привел в комментарии на страницах газеты The Times, налицо "все доказательства" того, что Ассанж несколько лет подвергался "все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку". Спецдокладчик ООН обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали против Ассанжа "непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете".
Как после этого заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информация о применении к Ассанжу в Великобритании психологических пыток требует от властей Соединенного Королевства официального объяснения.
В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом его многолетнего пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.
1 мая решением Королевского суда лондонского района Саутуорк Ассанж был приговорен к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Судья Дебора Тейлор подчеркнула, что приняла во внимание возможные смягчающие обстоятельства, но подчеркнула, что "никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда".