В Минобороны Сербии считают, что пострадавший российский дипломат заслуживает награды

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российский дипломат - сотрудник Миссии ООН Михаил Краснощеков, пострадавший от действий косовского спецназа, заслуживает награды. Такое мнение высказал в пятницу министр обороны Сербии Александар Вулин в комментарии ТАСС.

Министр ответил на вопрос, рассматривается ли возможность награждения людей, остановивших вторжение косовской полиции на север автономии, - как сербов, строивших баррикады, так и российского дипломата. "Каждый из них заслуживает награды. Мы увидим далее, какие будут действия. Министр обороны не принимает решения о награждении, но то, что они заслужили награду, - это точно", - сказал Вулин.

Краснощеков в четверг был доставлен в Белград для лечения в Военно-медицинской академии. Утром в пятницу его посетил президент Сербии Александар Вучич, министр обороны Вулин, глава Генштаба Милан Мойсилович и посол РФ в Сербии Александр Чепурин. Президент пожелал российскому дипломату скорейшего выздоровления.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков.