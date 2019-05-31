Спикер Рады заявил, что парламент не позволит отменить законы о языке и декоммунизации

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент и правительство не позволят отменить закон об использовании украинского языка и закон о декоммунизации.

"Вчера мы снова услышали, как представители президента и члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. И, к сожалению, это сегодня для них становится обычной политикой. Так вот, я хочу сказать - и от имени Верховной рады, и правительства, - украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть", - заявил Парубий на заседании Верховной Рады в пятницу.

В 2015 году бывший на тот момент президентом Украины Петр Порошенко подписал закон о "декоммунизации" украинского общества, осуждающий коммунистический режим, запрещающий пропаганду и символику советского периода. После вступления закона в силу на Украине начали массово переименовывать населенные пункты и улицы, в названиях которых есть упоминание о советском прошлом или о связях с Россией. 15 мая 2019 года Порошенко подписал закон об украинском языке, который предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.