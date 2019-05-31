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Зеленский подал заявку в Укрпатент на регистрацию брендов Ze и "Зекоманда"

Президент Украины намерен "использовать их в полиграфии, рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг"

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию бренда "Зекоманда" и еще четырех торговых марок. Об этом говорится в базе данных института.

Зеленский подал соответствующие заявки в марте текущего года. В частности, он просит зарегистрировать бренды "Зекоманда", Ze, Ze!, Ze2019 и "Команда Зеленского", чтобы "использовать их в полиграфии, рекламной деятельности, образовании и сфере развлекательных услуг".

В настоящее время, согласно информации института, проводится экспертиза поданных заявок.

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