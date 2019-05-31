Букмекеры ставят на партию Зеленского как лидера парламентской гонки

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Крупнейшая украинская букмекерская контора Parimatch объявила о начале приема ставок на итоги внеочередных выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Так, по прогнозам букмекеров, в гонке с большим отрывом от конкурентов лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", на втором месте партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", сопредседателями которой являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Партия "Европейская солидарность" [бывшая "Блок Петра Порошенко"], удостоверение которой в четверг получил экс-президент, находится на третьем месте.

В отношении партии "Слуга народа" букмекерская контора принимает ставки на то, что она наберет больше 41,5% голосов. Букмекеры оценивают такую возможность как 50 на 50 (коэффициент 1,87 к 1,87). "Оппозиционная платформа - За жизнь", по прогнозу букмекеров, должна набрать больше 10,5% голосов (коэффициент 1,7). При этом букмекеры считают, что "Европейская солидарность" не наберет и 9,5% голосов (коэффициент 1,75). Еще меньше получит на выборах "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По прогнозам букмекерской конторы, "Батькивщина" не сумеет преодолеть планку в 8,5% голосов (коэффициент 1,75).

А вот партии певца Святослава Вакарчука "Голос", экс-министра обороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", а также Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Вадима Новинского в Верховную раду, по прогнозам экспертов, скорее всего, не попадут.

Букмекерская контора Parimatch считается одной из ведущих на Украине. Она действует в стране с середины 90-х годов прошлого века.

После вступления в должность президента Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и назначении на 21 июля внеочередных парламентских выборов.