Президент Сербии заявил, что российского дипломата избили не по ошибке

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Косовская полиция нанесла повреждения российскому дипломату Михаилу Краснощекову намеренно, а не по ошибке. К такому заключению пришли специалисты после анализа травм дипломата, заявил президент Сербии Александар Вучич после посещения Краснощекова в клинике, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы думали, что это произошло как-то случайно, кто-то кого-то случайно ударил прикладом, по ошибке. Здесь не было никакой ошибки, они это делали намеренно. Они хотели напугать сербское население, и их не волновало, что речь идет о гражданине России", - сказал Вучич.

Ранее директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм пострадавших мирных жителей позволяет говорить о том, что косовский спецназ пытался их убить. По его словам, у госпитализированных зафиксированы повреждения лицевых костей, травмы скул, переломы верхнечелюстных и носовых костей, в том числе и у российского дипломата. Некоторые получили переломы ребер, при этом травмы похожи и нанесены одинаковым способом, что говорит о систематическом и спланированном насилии.