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Обострение обстановки в Косове

Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата

Премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что решение принято из-за "действий гражданина России против конституционного строя" непризнанного образования
Российский дипломат-сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков Павел Бушуев/ТАСС
Описание
Российский дипломат-сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Российский дипломат - сотрудник Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата в непризнанной республике. Об этом написал в пятницу в Facebook премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай.

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"Я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой на основании конституционных и правовых полномочий объявить гражданина России Михаила Краснощенкова личностью нон грата. Сегодня было принято решение в отношении этого человека, который работает международным сотрудником в Организации Объединенных Наций и которому приказано покинуть территорию Республики Косово. Это решение вступило в силу сегодня, по состоянию на 31 мая 2019 года. Решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", - написал он.

Харадинай призвал спецпредставителя генсека ООН в Косове Захира Танина "соблюдать это решение".

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