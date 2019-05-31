Рада и правительство обвинили Зеленского в намерении отказаться от курса на украинизацию

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Контролируемые сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко Верховная рада и кабинет министров обвинили в пятницу команду Владимира Зеленского в намерении отменить принятые прежней администрацией скандальные законы о языке и декоммунизации. Поводом послужили публичные заявления коллег нового главы государства по "Кварталу-95", которые открыто выступили за пересмотр политики Киева в этих вопросах.

"Мы снова услышали, как представители президента и члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию, - заявил на заседании парламента спикер Рады Андрей Парубий. - К сожалению, это сегодня для них становится обычной политикой. Так вот, я хочу сказать - и от имени Верховной рады, и от имени правительства - украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть".

Его поддержали вице-премьеры Украины Павел Розенко и Вячеслав Кириленко, также заявившие о неприемлемости отмены законов.

"Соавтор избирательной программы президента Борис Шефир выступил за отмену закона о языке, квотах и поддержке украинского кино. Думаю, что это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским", - заявил, в частности, Кириленко.

Позже эту тему подняла на открывшемся в пятницу в Киеве первом съезде новой партии Порошенко "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она призвала депутатов выступить "единым фронтом" против политики нового президента, чья команда, по ее словам, рассматривает "возможность договариваться с Путиным".

"Квартал-95" против украинизации

Совладелец "Квартала-95" Борис Шефир, которому Зеленский передал свою долю в компании, ранее заявил, что политика украинизации нанесла удар по теле- и радиопроизводству в стране.

"В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Белоруссия, все постсоветские страны, - напомнил он в интервью изданию "Детектор медиа". - Если бы нам разрешили производить продукцию на русском языке, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое: ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами".

Борис Шефир считает, что введение квот на языки в эфире противоречит конституции, где говорится о гарантиях свободного развития и защите русского и других языков национальных меньшинств Украины.

"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - уверен Шефир.

Он считает, что именно такой должна быть политика Зеленского в этой сфере. "Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - сказал он.

При этом Шефир высказался за начало переговоров с президентом РФ. "Им что, нравится воевать? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", - заявил он.

В четверг еще один бизнес-партнер Зеленского по студии "Квартал-95" Андрей Яковлев высказался за пересмотр механизма применения запрета на демонстрацию в стране российских фильмов. По его мнению, ситуацию с показом кино производства РФ в стране "довели до гротеска". "Я читал список запрещенных проектов, среди них есть "Паровозик из Ромашково". Как это смотрится со стороны?" - задал он риторический вопрос, напомнив про запрет кинофильма "Ирония судьбы", который затем пришлось отменять.

"Во всем нужен здравый смысл", - отметил Яковлев.

Скандальные законы

После силового отстранения от власти в 2014 году президента Виктора Януковича новая администрация во главе с президентом Петром Порошенко начала полномасштабную кампанию по искоренению в стране всего советского и российского наследия. В 2015 году был принят закон о "декоммунизации" украинского общества, осуждающий коммунистический режим, запрещающий пропаганду и символику советского периода. После этого в стране начали массово сносить памятники и переименовывать географические названия, которые хоть как-то напоминали о советском прошлом или о связях с Россией. Одновременно начали вводить запреты на распространение российский литературы, показ российских фильмов, выступления российских артистов. На украинском ТВ и радио ввели обязательные квоты на использование украинского языка. А уже после поражения на выборах уходящий президент Порошенко подписал скандальный закон об украинском языке, который обязывает граждан страны повсеместно использовать только украинский язык. Исключение сделано лишь для сферы личной жизни.