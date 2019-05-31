В АП Украины назвали высказывания Шефира исключительно его личным мнением

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. В администрации президента Украины Владимира Зеленского не поддерживают позицию совладельца студии "Квартал-95" Бориса Шефира, которую тот озвучил в четверг в интервью "Детектор Медиа".

"Он [Шефир] выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и администрации президента", - заявили в пятницу в пресс-службе АП на запрос Би-би-си.

Там также пояснили, что господин Шефир "не является должностным лицом администрации президента или членом партии "Слуга народа", так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента".

"С момента вступления Владимира Зеленского в должность [президента] Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в пресс-службе.

В четверг совладелец "Квартала-95" Борис Шефир, которому Зеленский передал свою долю в компании, заявил "Детектор Медиа", что политика украинизации нанесла удар по теле- и радиопроизводству в стране. По его мнению, введение квот на языки в эфире противоречит конституции, где говорится о гарантиях свободного развития и защите русского и других языков национальных меньшинств Украины. "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - считает совладелец "Квартала-95". При этом Борис Шефир высказался за начало переговоров с президентом РФ.

Эта позиция вызвала резко негативную реакцию Рады и кабинета министров, призвавших "единым фронтом" выступить против политики нового президента.