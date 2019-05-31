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Зеленский вывел из состава СНБО Украины соратников Порошенко

Речь идет, в частности, о бывшем главе АП Игоре Райнине, бывшем секретаре СНБО Александре Турчинове, бывшем начальнике Генштаба ВСУ Викторе Муженко

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вывел в пятницу из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.

Среди них - бывший глава СНБО Александр Турчинов, ранее уже подавший в отставку, бывший глава администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Вместо них в состав СНБО включены Александр Данилюк, который ранее указом Зеленского уже был назначен секретарем СНБО, новый глава администрации президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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