Зеленский вывел из состава СНБО Украины соратников Порошенко

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вывел в пятницу из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко.

Среди них - бывший глава СНБО Александр Турчинов, ранее уже подавший в отставку, бывший глава администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Вместо них в состав СНБО включены Александр Данилюк, который ранее указом Зеленского уже был назначен секретарем СНБО, новый глава администрации президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.