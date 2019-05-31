СМИ: замглавы Службы безопасности Украины Кононенко подал в отставку

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил о том, что покидает свою должность.

"Подал рапорт [об увольнении]. Жду указ", - сказал он изданию "Украинские новости".

В настоящее время указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Кононенко на сайте главы государства отсутствует.

Ранее в пятницу украинский лидер издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука.

Зеленский 20 мая с трибуны Верховной рады в своей первой речи в качестве главы государства призвал уволить главу СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и генерального прокурора Юрия Луценко. В тот же день Грицак и Полторак объявили об уходе в отставку. Постановления о их увольнении зарегистрированы в Верховной раде.