Минюст Украины зарегистрировал смену главы партии "Слуга народа"

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская.

Главой партии назначен Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, который стал первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

"Документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - написала она на своей странице в Фейсбуке, добавив, что изменения уже внесены в Государственный реестр.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что партия "Слуга народа" якобы не сможет принять участие в парламентских выборах, поскольку министерство юстиции не хочет вносить изменения в устав по сокращенной процедуре.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады VIII созыва. Согласно указу, досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.