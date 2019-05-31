В МАГАТЭ считают, что Иран не нарушает основных положений ядерной сделки

ТАСС, 31 мая. Иран остается в рамках основных положений, установленных ядерной сделкой. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, говорится в квартальном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его сведениям, в документе отмечается, что Иран не превышает согласованных ограничений по производству и уровню обогащения урана.

В июне прошлого года Иран уведомил МАГАТЭ о начале процесса, направленного на увеличение потенциала страны по обогащению урана.

Ситуация с ядерной сделкой

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил об официальном приостановлении с 15 мая выполнения Тегераном части своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из нее США и на то, что участники СВПД не выполняют свои обязательства. 20 мая Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.