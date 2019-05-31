Трамп потребовал от Мексики ограничить поток иммигрантов в США после введения пошлин

ТАСС, 31 мая. Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от Мексики пресечь приток нелегальных иммигрантов в США. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей личной странице в сети Twitter на следующий день после того, как он объявил о введении дополнительных пошлин на все товары, импортируемые в США из Мексики.

"Мексика эксплуатировала Соединенные Штаты на протяжении десятилетий, - написал Трамп. - По вине демократов у нас плохие законы об иммиграции. Мексика наживается на США, и она делала это десятилетиями, они могут с легкостью решить эту проблему (нелегальной иммиграции в США - прим. ТАСС). Для них (мексиканской стороны - прим. ТАСС) пришло время наконец сделать то, что необходимо сделать!"

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Позднее в тот же день президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что делегация из Мексики во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом в пятницу отправится в США на переговоры для урегулирования ситуации со сборами.