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СМИ: власти ФРГ впервые заявили о принципиальной готовности принять детей боевиков ИГ

По данным Suddeutsche Zeitung, МИД страны в административном суде Берлина заявил о готовности принять лиц, "подлежащих особой защите", из лагерей беженцев в Сирии

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ впервые заявило о принципиальной готовности забрать в Германию из Сирии потерявших родителей детей сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в пятницу газета Suddeutsche Zeitung.

По ее данным, МИД ФРГ в административном суде Берлина заявил о готовности принять лиц, "подлежащих особой защите", из лагерей беженцев в Сирии.

В столичном суде рассматривается дело двух малолетних сирот, которые сейчас находятся в центре на сирийско-иракской границе. Их мать погибла. Дедушка и бабушка обратились в суд с требованием забрать внуков в Германию на том основании, что они граждане ФРГ, а условия в лагере совершенно катастрофические с гуманитарной точки зрения.

До сих пор внешнеполитическое ведомство всегда указывало на то, что возможностей оказания консульской помощи в Сирии нет. Сейчас МИД подчеркнул, что решения можно добиться при поддержке действующих на месте неправительственных организаций.

Теги
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