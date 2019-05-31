Совладелец "Квартала 95" заявил о необходимости отменить закон о тотальной украинизации

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Совладелец юмористической студии "Квартала 95" Борис Шефир, которому президент Украины Владимир Зеленский передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству в стране.

"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны", - сказал Шефир в интервью изданию "Детектор медиа".

"Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат", - заявил Борис Шефир, родной брат которого Сергей является первым помощником Зеленского.

Совладелец "Квартала 95" считает, что введение квот на языки в эфире противоречит Конституции Украины, где говорится о гарантиях свободного развития и защите русского и других языков нацменьшинств.

"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным", - утверждает Шефир.

"Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента.

Тотальная украинизация

15 мая на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Москва считает, что этот документ носит дискриминационный характер в отношении русскоязычного населения Украины и попирает ряд международно-правовых и конституционных норм. Как отмечают в российском МИД, "налицо насильственная украинизация страны в нарушение Конституции Украины и международных обязательств в сфере прав человека и защиты национальных меньшинств в многонациональном украинском обществе".