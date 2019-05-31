Семья пострадавшего полицейского считает поспешной постановку драмы о событиях в Солсбери

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Семья британского сержанта полиции Ника Бейли, пострадавшего во время инцидента с отравлением в английском городе Солсбери, считает поспешным решение телерадиовещательной корпорации Би-би-си снять двухсерийную остросюжетную драму о тех событиях. Об этом в пятницу сообщила сама корпорация.

По ее информации, в письме, адресованном местной прессе, родители полицейского - Стив и Сью - заявили, что обещание продюсера Би-би-си "сконцентрироваться на героизме", который обыкновенные люди проявили в ответ на произошедшие события, "являются просто предлогом для того, чтобы сделать сенсацию из эпизода", который еще слишком свеж в памяти жителей Солсбери.

По словам родителей, они разочарованы решением о создании фильма, считая его "недопустимо преждевременным" для семей пострадавших и полагая, что "жители Солсбери заслуживают надлежащей паузы" после случившегося. "Нам не нужно этого напоминания в то время, когда нам всем еще приходится свыкаться с тем, что произошло в прошлом году", - написали родители Ника Бейли.

Их сын первым прибыл к скамейке в сквере возле торгового центра Maltings, на которой в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Бейли получил от контакта с ними свою дозу отравления. И Бейли, и сами Скрипали в итоге выжили и впоследствии были выписаны из больницы.