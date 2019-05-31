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Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

Секретарь Совбеза Александр Данилюк назвал "самым большим риском" возможную потерю транзита российского газа через территорию Украины

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совбеза Александр Данилюк после совещания, которое провел с членами СНБО президент страны Владимир Зеленский.

"Проблемы в энергетической отрасли накапливались годами. СНБО через две недели проведет специальное заседание по теме энергобезопасности", - сказал он.

При этом Данилюк назвал "самым большим риском" возможную потерю транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) — уточнена дата в последнем абзаце.

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