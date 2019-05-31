В Австрии перевернулся грузовик с американскими военными

ВЕНА, 31 мая. /ТАСС/. Армейский грузовик с военнослужащими армии США перевернулся на автомобильной трассе в Австрии, спровоцировав многокилометровую пробку на дороге под Веной. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Многотонный американский тягач двигался в составе конвоя НАТО, который направлялся на военные учения в сторону Венгрии и Румынии. Он задел впереди идущий грузовик и опрокинулся на бок. Для подъема тягача и организации спасательной операции австрийским властям потребовалось пригнать многотонный кран и перекрыть дорогу.

Авария спровоцировала пробку на 12 км. В результате происшествия травмы получили трое американских военнослужащих, которые были доставлены для обследования в больницу.

В начале мая Министерство обороны республики сообщило, что около 400 танков, бронированных машин и 1,5 тыс. военнослужащих НАТО будут переброшены из Германии через территорию Австрии в Венгрию для проведения военных учений Saber Guardian под командованием США. Маневры Saber Guardian проходят каждые два года в июне с участием военных из Болгарии, Венгрии, Румынии, Словении, Северной Македонии, Хорватии.

В 2017 году независимый Комитет за выход Австрии из ЕС выразил обеспокоенность скоплением американских тяжелых вооружений в Восточной Европе и назвал транзит военной техники НАТО к границам России пренебрежением международно-правовыми обязательствами Вены. По мнению этой неправительственной организации, такая позиция Вены не соответствует понятию о постоянном нейтралитете, который Австрия объявила в 1955 году.