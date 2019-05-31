{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Австрии перевернулся грузовик с американскими военными

Авария спровоцировала пробку на 12 км

ВЕНА, 31 мая. /ТАСС/. Армейский грузовик с военнослужащими армии США перевернулся на автомобильной трассе в Австрии, спровоцировав многокилометровую пробку на дороге под Веной. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Многотонный американский тягач двигался в составе конвоя НАТО, который направлялся на военные учения в сторону Венгрии и Румынии. Он задел впереди идущий грузовик и опрокинулся на бок. Для подъема тягача и организации спасательной операции австрийским властям потребовалось пригнать многотонный кран и перекрыть дорогу.

Авария спровоцировала пробку на 12 км. В результате происшествия травмы получили трое американских военнослужащих, которые были доставлены для обследования в больницу.

В начале мая Министерство обороны республики сообщило, что около 400 танков, бронированных машин и 1,5 тыс. военнослужащих НАТО будут переброшены из Германии через территорию Австрии в Венгрию для проведения военных учений Saber Guardian под командованием США. Маневры Saber Guardian проходят каждые два года в июне с участием военных из Болгарии, Венгрии, Румынии, Словении, Северной Македонии, Хорватии.

В 2017 году независимый Комитет за выход Австрии из ЕС выразил обеспокоенность скоплением американских тяжелых вооружений в Восточной Европе и назвал транзит военной техники НАТО к границам России пренебрежением международно-правовыми обязательствами Вены. По мнению этой неправительственной организации, такая позиция Вены не соответствует понятию о постоянном нейтралитете, который Австрия объявила в 1955 году.

Теги
АвстрияСША
Brexit
Глава МИД Британии призвал не отказываться от идеи Brexit без сделки
Джереми Хант при этом отметил, что лучше всего для страны было бы выйти из ЕС со сделкой
Читать полностью