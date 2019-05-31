Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителей Киева в контактной группе

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент страны Владимир Зеленский на следующей неделе назначит представителей Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Минская площадка обновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня, - сказал он в эфире радио "Новое время" в пятницу. - Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе, поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать, там увидите некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые".