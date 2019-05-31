{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителей Киева в контактной группе

Министр иностранных дел Украины допустил, что в команде появятся новые лица

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент страны Владимир Зеленский на следующей неделе назначит представителей Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Минская площадка обновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня, - сказал он в эфире радио "Новое время" в пятницу. - Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе, поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать, там увидите некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеКлимкин, Павел АнатольевичЗеленский, Владимир Александрович
Палестино-израильский конфликт
При столкновениях на границе Газы и Израиля пострадали 11 палестинцев
Они получили огнестрельные ранения
Читать полностью