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ООН будет защищать дипломатический иммунитет россиянина Краснощекова

Российский дипломат-сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков Павел Бушуев/ТАСС
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Российский дипломат-сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков
© Павел Бушуев/ТАСС

ООН, 31 мая. /ТАСС/. ООН вытсупает против лишения дипломатического иммунитета российского дипломата - сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом заявил в пятницу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления властей непризнанной республики с просьбой лишить его соответствующего статуса и отдать под суд.

"Мы всегда защищаем иммунитет своего персонала, который несет службу. Мы поступаем также и в этом случае", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, термин персона нон грата не может употребляться в отношении сотрудника Организации Объединенных Наций. "Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

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