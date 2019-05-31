ООН будет защищать дипломатический иммунитет россиянина Краснощекова

ООН, 31 мая. /ТАСС/. ООН вытсупает против лишения дипломатического иммунитета российского дипломата - сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Об этом заявил в пятницу заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления властей непризнанной республики с просьбой лишить его соответствующего статуса и отдать под суд.

"Мы всегда защищаем иммунитет своего персонала, который несет службу. Мы поступаем также и в этом случае", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, термин персона нон грата не может употребляться в отношении сотрудника Организации Объединенных Наций. "Понятие персона нон грата не применяется к персоналу ООН", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.