Власти Венесуэлы пригласили в страну спецпредставителя ЕС

"Мы провели сердечные телефонные переговоры с господином Энрике Иглесиасом, спецпредставителем ЕС по Венесуэле, - написал Арреаса. - Мы напомнили ему о его связях со страной, рассказали о процессе в Осло (о встречах с оппозицией при посредничестве властей Норвегии - прим. ТАСС) и направили ему приглашение президента Николаса Мадуро, чтобы он посетил нас как можно скорее".

Иглесиас, бывший глава МИД Уругвая, был назначен на пост спецпредставителя по Венесуэле ранее на этой неделе по решению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Дипломат будет представлять ЕС в Международной контактной группе по Венесуэле, созданной по инициативе Могерини. Эта структура была создана по инициативе ЕС в начале февраля сроком на 90 дней для согласования условий демократической передачи власти в Венесуэле и проведения новых президентских выборов. До сих пор никаких осязаемых результатов ее работа не принесла.