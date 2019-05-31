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Крушение Boeing в Донецкой области

Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17

В МИД Нидерландов заявили, что Малайзия "всегда поддерживала проводимое расследование"

ГААГА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTL со ссылкой на МИД страны.

"Мы приняли во внимание эти заявления", - отметили в ведомстве. В министерстве добавили, что Малайзия "всегда поддерживала проводимое расследование как в рамках двусторонних отношений, так и в качестве члена Совместной следственной группы".

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Ранее Мохамад заявил о политизации расследования крушения Boeing, отметив, что самолет мог быть сбит в том числе украинской стороной.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.

В России данные обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году.

Теги
МалайзияНидерландыКрушение Boeing в Донецкой области
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