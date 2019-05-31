Глава МИД Британии призвал не отказываться от идеи Brexit без сделки

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Великобритания не должна исключать варианта выхода из Евросоюза без соглашения о его условиях. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в пятницу заявил глава британского МИД Джереми Хант.

"Я отдаю предпочтение выходу со сделкой. Думаю, что это будет наилучшим [вариантом] для Соединенного Королевства и его конституционной целостности, но если бы передо мной был выбор, не выходить вообще или выйти без сделки, то я бы выбрал выход без соглашения", - сказал он.

Глава Форин оффиса предостерег британских переговорщиков от занятия "жесткой позиции" на переговорах по Brexit в будущем, поскольку может спровоцировать "жесткий ответ" Брюсселя, что не будет способствовать разрешению кризиса. Он также добавил, что Лондон "допустил ошибки" в ходе уже состоявшихся раундов переговоров с Евросоюзом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

На прошлой неделе Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Хант является одним из кандидатов на пост лидера тори, который затем станет премьер-министром.

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