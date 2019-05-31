{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit
Обновлено 

Глава МИД Британии призвал не отказываться от идеи Brexit без сделки

Джереми Хант при этом отметил, что лучше всего для страны было бы выйти из ЕС со сделкой

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Великобритания не должна исключать варианта выхода из Евросоюза без соглашения о его условиях. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в пятницу заявил глава британского МИД Джереми Хант.

На эту тему
Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

"Я отдаю предпочтение выходу со сделкой. Думаю, что это будет наилучшим [вариантом] для Соединенного Королевства и его конституционной целостности, но если бы передо мной был выбор, не выходить вообще или выйти без сделки, то я бы выбрал выход без соглашения", - сказал он.

Глава Форин оффиса предостерег британских переговорщиков от занятия "жесткой позиции" на переговорах по Brexit в будущем, поскольку может спровоцировать "жесткий ответ" Брюсселя, что не будет способствовать разрешению кризиса. Он также добавил, что Лондон "допустил ошибки" в ходе уже состоявшихся раундов переговоров с Евросоюзом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

На прошлой неделе Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Хант является одним из кандидатов на пост лидера тори, который затем станет премьер-министром.

В новость были внесены изменения (20:23 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, ТерезаХант, Джереми
Крушение Boeing в Донецкой области
Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17
В МИД Нидерландов заявили, что Малайзия "всегда поддерживала проводимое расследование"
Читать полностью