В команде Зеленского не ожидали, что Рада будет саботировать увольнение чиновников

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского не ожидала, что депутаты Верховной рады будут жестко саботировать увольнение чиновников с занимаемых должностей. Об том в пятницу заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Мы не думали, что так будут затягивать с инаугурацией - фактически на месяц, мы не думали, что настолько жестко будет саботировать Рада снятие с должностей ряда чиновников", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета министров. Он принял это решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский, вступая в должность, заявил о роспуске Рады и предложил правительству уйти в отставку. Верховная рада 30 мая не приняла отставку Гройсмана. Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.

Кроме того, ранее парламент на внеочередном заседании, созванном по инициативе Зеленского, отказалась рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе.