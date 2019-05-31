Болтон: США хотят, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз, как того потребовал ее народ. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Daily Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии. Перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной", - сказал он, отметив, что Brexit будет полезным для НАТО.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.