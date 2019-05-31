Белый дом не подтвердил и не опроверг данные СМИ об одобрении Трампом группы по С-400

ВАШИНГТОН, 31 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Белый дом не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщения турецких СМИ о том, что президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, ограничившись словами о том, что в настоящий момент объявлять не о чем. Как заявил корреспонденту ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки, США продолжают активные дискуссии с Турцией на тему закупок этих комплексов.

"Мы не можем сообщить ничего нового на эту тему в настоящий момент", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о согласии Трампа на предложение о создании рабочей группы. "Мы ясно заявляли о том, что приобретение С-400 создаст неприемлемый риск для технологий США, наших пилотов и наших самолетов. Соединенные Штаты несколько раз посылали группы технических специалистов в Турцию и принимали здесь [в Вашингтоне] наших турецких коллег, чтобы обсудить угрозу, которую представляют С-400. Мы продолжаем активные дискуссии с нашими турецкими коллегами на всех уровнях", - добавил Марки.

Ранее телеканал NTV сообщил о том, что Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера сформировать совместную рабочую группу для разрешения разногласий между Вашингтоном и Анкарой по поставкам Турции российских зенитных ракетных систем С-400. При этом агентство Bloomberg утверждало, что глава Белого дома принял это предложение.

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой также опроверг информацию СМИ о том, что Анкара якобы рассматривает просьбу Вашингтона отсрочить поставки С-400.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года, а доставка комплексов на территорию республики может произойти в июне-июле. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.