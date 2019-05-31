Бабиш опроверг данные СМИ о требовании ЕК вернуть €11 млн в фонды ЕС

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш опроверг опубликованную в пятницу газетой Hospodarske noviny информацию о том, что Еврокомиссия (ЕК) требует от связанных с ним компаний, объединенных в принадлежавшем ему холдинге Agrofert, средства, полученные из фондов Евросоюза (ЕС). Об этом политик заявил журналистам.

"Это неправда, - сказал Андрей Бабиш. - Речь идет лишь о проекте аудиторского отчета [подготовленного для ЕК]. Это только юридическое толкование [экспертов ЕК], с которым компетентные органы Чехии не согласны. У них совершенно другое мнение".

Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что ЕК обнаружила конфликт между государственными и личными интересами у Бабиша. Она потребовала от Agrofert, объединяющего около 200 компаний, вернуть более 280 млн крон [около €11 млн], полученных за последние два года в форме дотаций из фондов ЕС.

Премьер, согласно газете, в разрез с требованиями ЕС и действующей в Чехии законодательной практике сохраняет связи с фирмами, которые принадлежали ему до вступления в большую политику. Лидеры правительственной оппозиции в нижней палате парламента заявили, что если информация Hospodarske noviny подтвердится, то они инициируют созыв внеочередного заседания палаты для вынесения вотума недоверия правительству Бабиша.

Глава кабмина подчеркивает, что не нарушил чешские законы, так как, уйдя в большую политику, поручил управление имуществом целевому фонду, на деятельность которого не оказывает влияния. "Все [было сделано] по закону", - заявляет он.