Болтон заявил, что США не собираются мириться с "угрозами Ирана"

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Daily Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Президент [Дональд Трамп] дал понять, что мы готовы вести переговоры по ядерному вопросу. Но мы не собираемся мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив, - сказал он. - Мы сделали военные шаги не потому, что хотим конфликта, а чтобы избежать его. Мы хотим создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным. Было бы очень глупо со стороны Ирана сомневаться в нашей решимости".

О санкциях

"Все говорили, что санкции не сработают, но мы продемонстрировали, что можем сделать это самостоятельно. Смена режима не является политическим курсом президента. Мы хотим договориться о новой сделке. Санкции работают. Иранская экономика близка к краху", - добавил Болтон.

"Мы не хотим войны с Ираном. Но если вы посмотрите сегодня на центральную причину проблемы на Ближнем Востоке, то ей будет Иран", - утверждал он.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.