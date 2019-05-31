FT: воинский контингент США в Польше может увеличиться на 1 тыс. человек

ТАСС, 31 мая. Численность размещенного в Польша военного контингента США, составляющая сейчас около 4,5 тыс. человек, вероятно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тыс. военных. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times. По данным ее источников, переговоров между Вашингтоном и Варшавой о расширении американского военного присутствия близки к завершению.

Помимо увеличения численности американского контингента в Польша стороны намерены повысить его оснащенность, в том числе усилить компонент сил специального назначения. Также предполагается создать в Польше совместный военный учебно-тренировочный центр.

По данным Financial Times, в ходе переговоров было решено отказаться от идеи президента Польши Анджея Дуды создать в его стране американскую военную базу, которую он предложил назвать "Форт Трамп" в честь президента США Дональда Трампа. Американские военные будут размещаться на нескольких военных объектах на территории Польши. При этом источники газеты отмечают, что США намерены сделать свое военное присутствие в Польша долгосрочным, как того хотят польские власти.

Соглашение о военном сотрудничестве может быть подписано 12 июня во время встречи Дуды и Трампа в ходе визита польского президента в США, сообщает Financial Times. Однако срок подписания может быть перенесен на сентябрь, если сторонам понадобится больше времени, чтобы обговорить детали, отмечает издание. В ходе визита в США польский президент посетит одну из американских военно-воздушных баз, обсудит запрос Варшавы о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 и другие вопросы, касающиеся сферы безопасности.

Президент Польши намерен также посетить терминал по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в штате Луизиана, чтобы подчеркнуть заинтересованность своей страны в приобретении этого сырья. В ходе визита Дуды в США также будет обсуждаться сотрудничество в ядерной сфере. Польша рассматривает возможность строительства первой атомной электростанции (АЭС). Официальные лица США, в том числе министр энергетики Рик Перри, лоббируют интересы американской корпорации Westinghouse как возможного партнера Польши в строительстве АЭС, пишет Financial Times.

Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить $1,5-2 млрд на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы. Министр обороны республики Мариуш Блащак заявил в среду, что переговоры об увеличении военного присутствия США в Польше близки к финалу. Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс.