Трюдо и Трамп обсудили отношения Канады и США с Китаем и ратификацию нового договора NAFTA

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом отношения двух стран с Китаем, а также предстоящую ратификацию нового североамериканского торгового договора. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил сегодня [31 мая] с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, - говорится в сообщении. - Лидеры обсудили отношения [Канады и США] с Китаем, в том числе серьезную поддержку Соединенных Штатов в деле освобождения двух канадских граждан, которых незаконно задержали в КНР".

Кроме того, Трюдо и Трамп затронули тему предстоящей ратификации нового североамериканского торгового договора, который получил название Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA)) и придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Премьер-министр и президент также договорились встретиться на предстоящем саммите G20 в Осаке.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. В среду Трюдо представил в парламент Канады законопроект о ратификации USMCA, а в четверг администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что является первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

В начале декабря 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. Вскоре после задержания Мэн Ваньчжоу власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан, которых обвинили в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая.