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Трамп заявил, что США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия

По словам американского президента, Вашингтон не может позволить допустить его распространения

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sun, которое издание опубликовало в пятницу.

"Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Очень просто. Ядерное оружие - это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить", - сказал он.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения двух условий соглашения - о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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