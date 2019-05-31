"Желтые жилеты" пока не определили, где будут проводить субботние демонстрации

Власти в ответ ссылаются на ущерб, причиненный ранее манифестантами главной авеню города. Организаторы намерены оспорить в суде это решение начальника полиции Дидье Лальмана. Они назвали запрет "посягательством на свободу собраний".

Субботняя акция "желтых жилетов" должна стать 29-й по счету в истории движения, начавшегося во Франции осенью минувшего года. На своей странице в Facebook представители одной из групп сообщили, что их обращение с просьбой разрешить манифестацию на Елисейских Полях было вновь отклонено столичной префектурой.

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Французское движение "Желтые жилеты" в пятницу вечером еще не решило, где проведет свои очередные субботние марши. Об этом свидетельствуют сообщения различных его групп в социальных сетях.

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Пока же полиция разрешила "желтым жилетам" собраться днем на площади Денфер-Рошро в периферийном 14-м округе столицы. Оттуда они направятся к площади Нации, расположенной на границе 11-го и 12-го округов. На проведение всей манифестации отведено пять часов.

В социальных сетях появились также призывы к проведению демонстраций в Руане, Кане (Кальвадос), Дюнкерке, Бордо, Марселе. Пока, однако, эти планы не встретили особенно большой поддержки.

По оценке газеты Le Parisien, которая приводит статистику последних недель, движение начинает выдыхаться. 25 мая в маршах в Париже и регионах участвовали 12500 человек, согласно данным МВД, чья статистика значительно отличается от подсчетов самих устроителей.

Последние утверждают, что 25 мая в шествиях в действительности приняли участие 35000 человек. Даже с учетом последней цифры манифестации в этот день оказались самыми малочисленными в хронологии протестов.

Расследование в отношении полицейских

С 17 ноября - даты рождения протестного движения - марши проходят во Франции каждую субботу. Всего в столице и регионах за это время состоялись 47695 акций протеста. По данным МВД, за шесть месяцев беспорядков пострадали 2448 манифестантов и 1797 полицейских и жандармов.

Часть манифестантов полагает, что полученные ими ранения вызваны применением полицией резиновых пуль. Среди пострадавших в ходе беспорядков - 40-летний служащий строительной компании и идеолог протестов Жером Родригес, которому выбили глаз.

Неоднозначную реакцию в профсоюзах полицейских вызвало заявление прокурора Парижа Реми Эйтза о том, что с конца ноября прокуратура начала 174 расследования в отношении полицейских и жандармов, подозреваемых в чрезмерном применении силы против демонстрантов. Большинство расследований проводит генеральная инспекция полиции - служба собственной безопасности.

Глава столичной юстиции допустил, что часть из этих дел не приведет ни к каким последствиям. Но до конца года некоторым стражам порядка придется держать ответ перед судом. Прокурор, правда, уточнил, что пока никому из полицейских или жандармов обвинения не предъявляли.

Профсоюзный центр полиции выступил с протестом против заявлений главы прокуратуры, заявив, что "после нескольких месяцев насильственных демонстраций профессиональные действия полицейских необходимы". Национальный секретарь профцентра Грегори Жорон назвал демарш юстиции "неожиданным", объяснив его "политическими соображениями".

Неудача на европейских выборах

Начало маршей осенью 2018 года были вызвано повышением тарифов на автомобильное топливо, а также ограничением скорости на провинциальных дорогах. Неформальным лидером движения стал 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ.

Тогда же униформой для своих активистов оппозиционное движение избрало светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

Итоги выборов в Европейский парламент, проходивших в конце мая, разочаровали "желтых жилетов". Их кандидаты получили менее 1% голосов и не преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в Европарламенте. "Желтым жилетам" придется теперь покрывать все расходы на предвыборную кампанию, так как они компенсируются только тем политическим партиям, которые смогли собрать не менее 3% голосов избирателей.