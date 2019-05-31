В Мекке открылся саммит Организации исламского сотрудничества

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Очередной, 14-й, саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) открылся в субботу в Мекке. Трансляцию саммита ведет телеканал Al Hadath.

Лидеры, главы правительств и МИД, официальные лица из 57 государств-членов этой международной структуры съехались в священный для мусульман город, чтобы обсудить насущные проблемы исламской нации, переживаемые ей кризисы, региональные конфликты и вызовы, вопросы экономического, социального и культурного развития.

В частности, главными темами повестки встречи в верхах, которая проходит под лозунгом: "Саммит в Мекке: рука об руку к будущему" - станет палестинский вопрос на фоне готовящейся США "сделки века", ситуация в Сирии, Йемене и Ливии, переходные периоды в Судане и Алжире, а также вопросы противостояния исламофобии и проблемы мусульманских меньшинств в разных странах, в том числе положение народности рохинджа в Мьянме. Исламские лидеры затронут также и иранское досье.

Кроме того, они обсудят проблемы поддержания мира и безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом, нищетой и коррупцией, привлечение инвестиций и финансирование различных экономических и социальных проектов, продовольственную безопасность, науку и технику, изменение климата и устойчивое развитие, межконфессиональное взаимодействие, расширение прав и возможностей женщин, совместные действия исламских государств в гуманитарной сфере, права человека.

Саммиту ОИС предшествовали две созванных в Мекке в пятницу экстренных сессий лидеров Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), по итогам которых их участники осудили агрессивные действия Ирана в регионе и его вмешательство во внутренние дела арабов.

Полвека вместе

В этом году Организация исламского сотрудничества отмечают 50 лет с момента своего основания.

ОИС - вторая по масштабности после ООН международная организация. До июня 2011 года носила название Организация Исламская конференция (ОИК). 28 июня 2011 года в Астане (Казахстан) на 38-й сессии Совета министров иностранных дел переименована в Организацию исламского сотрудничества.

Решение о ее создании было принято на встрече лидеров мусульманских стран в сентябре 1969 года в Рабате (Марокко). Тогда главы 24 государств договорились проводить консультации для обеспечения более тесного сотрудничества в экономической, культурной и духовной областях. Поводом для создания организации, провозгласившей целью борьбу за единство и солидарность исламских стран, а также против всех видов экстремизма, стал поджог мечети Аль-Акса в Иерусалиме в августе 1969 года.

Встречи ОИС в верхах созываются каждые три года. Предыдущий саммит прошел в апреле 2016 года в Стамбуле.