Глава МВД Великобритании заявил, что Лондон должен готовиться к Brexit без сделки

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Великобритания должна полноценно подготовиться к выходу из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид написал в своей статье, которую в пятницу опубликовала газета Daily Mail.

"Нам необходимо полностью подготовиться к отсутствию соглашения. И не потому, что я этого хочу. Мы должны принять реальность нашей ситуации. Настойчивое требование ЕС, чтобы переговоры проходили в цейтноте, означает, что 31 октября мы столкнемся именно с этим (нехваткой времени - прим. ТАСС), если у нас не будет сделки", - отметил он, указав, что вариант жесткого Brexit не будет безболезненным для страны.

По его словам, видимая готовность Лондона выйти из ЕС без сделки должна также усилить его позиции на переговорах с Брюсселем. "Мы должны выйти 31 октября. И если мы не сможем заключить сделку, мы должны, к великому сожалению, уйти без нее, сделав все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия", - добавил Джавид.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

На прошлой неделе Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за невозможности реализовать Brexit. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джавид является одним из 12 кандидатов на пост лидера тори, который затем станет премьер-министром.