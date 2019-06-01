СМИ: Япония отказалась от идеи заключить с Россией соглашение по мирному договору в июне

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение отказаться от идеи заключить с Россией рамочное соглашение по мирному договору в конце июня, когда в Осаке пройдет саммит "двадцатки". Об этом в субботу со ссылкой на правительственные источники сообщила газета The Asahi Shimbun .

По ее сведениям, причиной тому стал тот факт, что стороны не смогли преодолеть разногласия по ряду исторических моментов и вопросов безопасности. Ранее японская сторона рассчитывала выйти к саммиту G20, где должна состояться встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, на рамочное соглашение по мирному договору.

В Токио в первую очередь хотели тем самым подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года. В ней Москва выражала готовность в качестве жеста доброй воли после заключения мирного договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. После этого Япония планировала продолжать переговоры с РФ с целью решения территориальной принадлежности двух других островов южной части Курильской гряды - Итурупа и Кунашира.

Тем не менее несколько раундов переговоров на уровне глав МИД двух стран с начала года показали, что РФ обеспокоена возможностью размещения на островах наземных систем ПРО Aegis Ashore американского производства в случае их передачи Японии, отмечает издание. Также российская сторона требовала от Японии признать, что южная часть Курильских островов вошла в состав СССР законно на основе результатов Второй мировой войны. Для Японии подобное требование оказалось неприемлемым с точки зрения ее позиции по этим территориям.

Как отмечает The Asahi Shimbun, РФ и Япония к саммиту "двадцатки" сосредоточатся на достижении прогресса по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильской гряды. Вместе с тем в Токио по-прежнему рассчитывают на продолжение диалога по мирному договору в долгосрочной перспективе.

О проблеме

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно в Токио 31 мая, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса размежевания возможно только после заключения мирного договора.