Эксперты: украинцы хотят восстановления мира и прекращения русофобии

ПАРИЖ, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Жители Украины хотят установления мира и прекращения антироссийской пропаганды, а также возлагают большие надежды на нового президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила в пятницу научный сотрудник Института социологии Национальной Академии наук Украины Виталина Буткалюк на круглом столе по вопросам положения русскоязычного населения Украины, состоявшемся в Париже под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).

"Тот результат, который получил новый президент - 73% голосов, - он связан в первую очередь с ожиданием [у] населения наступления мира, прекращения политики русофобии, прекращения давления на русский язык и прекращения преследования инакомыслящих граждан, улучшения атмосферы в обществе, - рассказала она. - Наши соцопросы говорят, что, несмотря на длительный период антироссийской пропаганды, большинство жителей хочет налаживания дружественных отношений со своим самым близким соседом".

"Очень большие ожидания [связывают] с предстоящими выборами [в Раду]. Ожидают, что придут более умеренные силы и прекратится построение этакого проекта "антироссии" на территории Украины, - добавила Буткалюк. - Согласно опросам, новому президенту Зеленскому большинство населения дает очень короткий срок на то, чтобы он проявил себя". По словам эксперта, у Зеленского есть от трех до шести месяцев на то, чтобы решить или хотя бы начать решать "самые болезненные проблемы украинского общества".

Социолог отметила, что существуют сомнения относительно того, что новому президенту и его команде удастся это реализовать. "Мы понимаем, что наша страна находится в тотальной экономической и финансовой зависимости от внешнего кредитования, МВФ. Как ключевой институт, который дает займы Украине, он диктует внутреннюю политику государства, мы находимся по сути под внешним управлением. И вероятность того, что президент Зеленский будет проводить какую-то самостоятельную политику, небольшая", - указала она.

Распространение информации в Европе

Одной из главных целей круглого стола в Париже, по заявлениям его участников, является донесение до европейской общественности информации о нарушении прав русскоязычного населения в стране.

Координатор Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников Евгений Бакланов признал, что после окончания пятилетнего президентского срока Петра Порошенко появилось больше возможностей высказываться публично, однако в стране все еще оказывается серьезное давление на русскоязычных граждан. По его словам, на многих европейских площадках также превалирует близкая властям Украины повестка. В этой связи он подчеркнул, что сейчас ведется работа по объединению усилий организаций российских соотечественников по всей Европе и других сочувствующих движений, чтобы донести отличающуюся от официальной точку зрения. Вместе с другими участниками встречи он выразил надежду, что в Евросоюзе прислушаются к их мнению и напомнят правительству Украины о необходимости соблюдать и защищать права нацменьшинств.

"Западные СМИ практически пять лет замалчивали эту информацию, показывали однобокую позицию. Допускаю, что мы будем делать такие площадки и в других странах ЕС. Мы хотим, чтобы русский язык не выходил из культурного поля Украины, - указал Бакланов. - Когда мы поднимаем этот вопрос внутри страны, власть нас не слышит. Организовывая такие площадки в Европе, мы хотим обезопасить себя и пытаемся влиять на власть".

"Мы заложили основу для дальнейшей работы", - прокомментировал итоги "круглого стола" глава КСОРС во Франции Георгий Шепелев. Он заявил, что это первая встреча с представителями Украины, однако за несколько дней им удалось достичь соглашения по развитию 11 проектов. "Большая часть проектов, о которых мы говорили, очень маленькие, прагматичные. Обмен научной литературой, обмен стажерами, поездки преподавателей, презентации", - уточнил он. Данные аспекты, впрочем, немаловажны, поскольку, как отмечали по ходу встречи ее участники, в стране существует запрет на ввоз русскоязычной литературы, в том числе научной, а в учебных заведениях не поощряется и даже наказывается сотрудничество с коллегами из России.

Взгляд из Франции

"Когда начинается притеснение по языковому признаку, это ведет к серьезной трагедии, - заявил один из организаторов встречи, вице-председатель "Движения мира" Ив-Жан Галлас в беседе с корреспондентом ТАСС. - Вопросы языка и культуры являются фундаментальными во многих странах, они лежат в основе националистических споров, это, к сожалению, очень сильный фактор для [зарождения] конфликта или даже войны". Он выразил убеждение, что урегулирование разногласий в языковой сфере станет основой "если не для перемирия, то для сдерживания [развития конфликта] внутри страны".

Выступая на открытии "круглого стола", Галлас заявил, что эта встреча необходима, поскольку во французских СМИ видение ситуации в России и на Украине "зачастую не совсем полное, размытое, а иногда и откровенно неверное". "Поэтому важно провести встречу, чтобы из первых рук получить информацию о том, что происходит там", - добавил он.

Один из гостей мероприятия - французский консультант в сфере недвижимости Сильвэн Жордан - задал участникам круглого стола вопрос о шансах мирного урегулирования конфликта на Украине. Позже в беседе с корреспондентом ТАСС он заявил, что ему было интересно вживую обменяться мнениями с русскоговорящими жителями Украины, узнать об их проблемах.

"У нас есть проекты по работе в украинской сфере недвижимости, по инвестициям в Украину. На наш взгляд, это хороший рынок", - сказал Жордан. В то же время он подчеркнул, что для работы там необходимо, чтобы в стране была стабильность, и чтобы все противоречия разрешились мирным путем. "Встреча была очень полезна, мы услышали точку зрения людей из Украины, - отметил собеседник агентства. - На мой взгляд, необходимо уважать права всех меньшинств, в то время, как язык является частью их культуры".