ОИС призвала своих членов принять меры против стран, перенесших посольства в Иерусалим

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвала входящие в нее страны принять надлежащие меры против стран, которые перенесли свои посольства в Иерусалим. Об этом говорится в итоговом заявлении состоявшегося в субботу рано утром саммита в Мекке, передает телеканал Al Hadath.

"Призываем государства - члены ОИС принять надлежащие меры против стран, которые перенесли свои дипмиссии в Иерусалим", - отмечается в документе, который состоит из 102 пунктов. Палестинская проблематика была центральной на встрече в верхах.

Участники саммита также призвали государства, которые перенесли дипмиссии или открыли торговые представительства в Священном городе, отказаться от своих решений. "Рассматриваем их как серьезное нарушение международного права и международной законности, а также преднамеренные действия по подрыву мирного процесса на Ближнем Востоке, что отвечает интересам экстремизма и терроризма и угрожает международному миру и безопасности", - отмечается в коммюнике.

На саммите было выражено полное неприятие и осуждение любого "незаконного и безответственного решения, признающего Иерусалим мнимой столицей Израиля - оккупирующей державы", считая его "недействительным и не имеющим законной силы", а также являющимся "посягательством на исторические, легитимные и национальные права палестинского народа и исламской уммы (нации - прим. ТАСС)".