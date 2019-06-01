WSJ: Минюст США готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США ведет подготовку к началу расследования в отношении корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google и подозреваемой в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal .

По данным ее источников, Минюст и Федеральная комиссия по торговле США провели консультации по вопросу, кто из них будет курировать предстоящее расследование. Комиссия согласилась уступить эти полномочия Минюсту США. Его специалисты приступили к проверке того, как Google ведет бизнес, определяет порядок поиска в интернете и занимается иными вопросами.

Федеральная комиссия по торговле США, как напоминает газета, уже проводила подобное расследование, однако закрыла его, не предприняв никаких мер в отношении компании. Google тогда в конфиденциальном порядке согласился устранить основания, давшие повод для претензий федеральных властей США.

Еврокомиссия в конце марта наложила штраф в €1,49 млрд ($1,7 млрд) на Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. Как уточнила на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, антимонопольное расследование ЕК против корпорации охватывало период с 2006 по 2016 год. Это уже четвертое антимонопольное дело ЕК против Google за последние пять лет.

Google - публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а теперь является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).