В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая. Такое мнение он высказал, выступая в субботу на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Huawei очень связана с правительством", - отметил он. Кроме того, исполняющий обязанности главы Пентагона подчеркнул, что "у них [в Китае] интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая". По его словам, Вашингтон рассматривает "экономическую безопасность как неотъемлемую часть национальной безопасности".

В Пекине называют подобные утверждения администрации Белого дома о корпорации Huawei "стремлением ввести в заблуждение американских граждан и спровоцировать идеологическое противостояние". Китайские власти считают, что "граждане США испытывают все большие сомнения в правильности действий руководства страны, начавшей торговую и технологическую войну".