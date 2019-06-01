{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei

В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая

Исполняющий обязанности главы ведомства Патрик Шанахан отметил, что в КНР интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан
© AP Photo/Jacquelyn Martin

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая. Такое мнение он высказал, выступая в субботу на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

На эту тему
Компании, которые приостановили сотрудничество с Huawei

"Huawei очень связана с правительством", - отметил он. Кроме того, исполняющий обязанности главы Пентагона подчеркнул, что "у них [в Китае] интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая". По его словам, Вашингтон рассматривает "экономическую безопасность как неотъемлемую часть национальной безопасности".

В Пекине называют подобные утверждения администрации Белого дома о корпорации Huawei "стремлением ввести в заблуждение американских граждан и спровоцировать идеологическое противостояние". Китайские власти считают, что "граждане США испытывают все большие сомнения в правильности действий руководства страны, начавшей торговую и технологическую войну".

Теги
СШАКитайШанахан, ПатрикСанкции США против Huawei
Ситуация на Корейском полуострове
Япония надеется, что денуклеаризация КНДР будет проходить мирным путем
Японский министр обороны Такэси Ивая заявил, что Токио продолжает выступать за укрепление сотрудничества с Вашингтоном и Сеулом по проблеме Пхеньяна
Читать полностью