Япония считает, что КНДР продолжает сохранять свой ядерный и ракетный потенциал

СИНГАПУР, 1 июня. /ТАСС/. КНДР необходимо провести полную и необратимую денуклеаризацию, однако пока ее ядерный и ракетный потенциал продолжает оставаться на прежнем уровне. Об этом заявил в субботу министр обороны Японии Такэси Ивая, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Опираясь на принятые резолюции Совбеза ООН, мы должны признать неоспоримый факт, что пока не произошло никаких изменений с точки зрения ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи. В ее распоряжении продолжают находиться несколько сотен баллистических ракет, в зоне досягаемости которых вся территория Японии. Она также располагает баллистическими ракетами, которые могут достигнуть основной территории США и Европы", - сказал он.

По его словам, Япония выражает поддержку позиции США, которые настаивают, что Северная Корея должна принимать конкретные меры на пути к денуклеаризации Корейского полуострова. "Северная Корея должна придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите с США, и максимально использовать предоставленные ей возможности. В этой связи запуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в начале мая, нарушающие резолюции Совбеза ООН, выглядят крайне прискорбно", - отметил министр.

Он также добавил, что Япония выступает за полную, необратимую и поддающуюся контролю денуклеаризацию КНДР, а также за полное уничтожение баллистических ракет различной дальности, имеющихся на вооружении у Пхеньяна.

Стабильность на Корейском полуострове имеет важное значение для Японии, поэтому она надеется, что процесс денуклеаризации КНДР будет осуществляться исключительно дипломатическим путем, заявил Ивая. "Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что мир и стабильность на Корейском полуострове очень важны для Японии. Мы надеемся, что денуклеаризация КНДР будет достигнута мирным путем через дипломатические усилия. Я хотел бы также отметить, что роль оборонных ведомств заключается в том, чтобы поддерживать и продвигать такие усилия", - сказал он.

По его словам, Япония продолжает выступать за укрепление сотрудничества с США и Южной Кореей по проблеме КНДР, а также за проведение совместных учений.

В Ханое 27-28 февраля состоялся второй по счету саммит Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, посвященный проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По его итогам сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.