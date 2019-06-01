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Минюст США отказался публиковать записи разговоров Кисляка c экс-помощником Трампа

Ведомство также не стало публиковать закрытую часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, касающуюся Майкла Флинна

ТАСС, 1 июня. Минюст США, несмотря на решение окружного судьи, отказался обнародовать стенограммы состоявшихся в 2016 году разговоров бывшего помощника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

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По данным издания, в минюсте заявили, что не полагались на указанные записи для установки вины Флинна, которого обвиняют в сокрытии фактов от ФБР, или для рекомендаций по вынесению ему приговора.

В то же время министерство юстиции отказалось от публикации закрытой части доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, которая касается Флинна. В начале мая окружной судья США Эммет Салливан в Вашингтоне распорядился, чтобы ведомство обнародовало различные материалы, связанные с делом Флинна (которое является частью расследования о связях администрации Дональда Трампа с Россией), включая стенограммы любых аудиозаписей разговоров Флинна, в том числе его беседы с российскими официальными лицами.

В феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. Как удалось выяснить Мюллеру, Флинн скрыл от ФБР тот факт, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал с российским послом ситуацию, возникшую после введения санкций в отношении РФ, ставших реакцией Вашингтона на инкриминируемое России вмешательство в президентские выборы в 2016 году. Согласно обвинительному заключению, Флинн солгал о содержании своей беседы с Кисляком.

Теги
СШАРоссияКисляк, Сергей ИвановичТрамп, ДональдФлинн, МайклМюллер, Роберт
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